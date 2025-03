Eilsleben. - Die 14-jährige Mia L. aus Eilsleben wird vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zuletzt am 2. März gesehen.

Am Abend ihres Verschwindens habe sie sich in der Wohnung ihrer gleichaltrigen Freundin in Welfensleben aufgehalten und sich danach in unbekannte Richtung entfernt, heißt es weiter. Mia L. führe kein Handy mit sich. Sie wird wie folgt beschrieben:

1,60 Metergroß

lange, braune Haare

weiße Turnschuhe

führt einen lila/pinken Rucksack mit sich

Die 14-jährige Mia L. aus Eilsleben wird seit dem 2. März vermisst. Foto: Polizeirevier Börde

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 03904/4780 bei der Polizei zu melden.