Zu einem waghalsigen Manöver ist es Sonntagabend in Salzwedel gekommen: Ein Audi wollte einen Motorradfahrer in einem Kreisverkehr überholen.

Stark betrunkener Autofahrer will in Salzwedel im Kreisverkehr überholen

Salzwedel. - Im Lokschuppenkreisel in Salzwedel ist es Sonntagabend zu einem Unfall gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach habe ein 62-Jähriger mit seinem Audi in dem Kreisverkehr versucht, einen Motorradfahrer zu überholen. Dabei habe er teilweise die Insel des Kreisels sowie ein Verkehrsschild überfahren. Der Audi-Fahrer kam nach seinem turbulenten Manöver im Kreisverkehr zum Stehen, so die Polizei weiter

Verletzt wurde dabei niemand. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im vierstelligen Bereich.

Bei der Unfallaufnahme, so die Polizei, haben die Beamten Alkoholgeruch bei dem 62-Jährigen wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung. Der Test ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.