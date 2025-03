Ein Radfahrer hat in Oschersleben volltrunken einen Frontalcrash verursacht. So viele Promille hatte der Mann im Blut.

Oschersleben. – Ein Radfahrer ist am Samstagnachmittag in der Bodestraße in Oschersleben volltrunken in ein Auto gekracht, wie die Polizei meldet.

Demnach kam der 39 Jahre alte Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei der Unfallaufnahme habe der Radler einen Wert von 2,9 Promille gepustet und zugegeben, Bier getrunken zu haben.

Der Mann kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Zweirad erlitt Totalschaden. Das Auto trug lediglich ein paar Kratzer und Dellen davon, so die Beamten weiter.