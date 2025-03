Möckern. - Eine seit Sonntagabend vermisste Frau aus Möckern ist am späten Montagnachmittag lebend aufgefunden worden. Mit Suchhubschrauber und Personensuchhunden war den ganzen Montag über nach der vermissten Möckeranerin gesucht worden.

Polizei sucht mit Hunden und Hubschrauber nach Vermissten

Die 71 Jahre alte Frau war am Sonntag gegen 22 Uhr das letzte Mal an ihrer Wohnanschrift in Möckerns Wohngebiet Pfingstwiesen gesehen worden. Aufgrund der zu erwartenden Temperaturen in der Nacht hatte eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden können.

In den Mittagsstunden des Montags waren überall im Ortsgebiet Möckern Streifenwagen unterwegs gewesen, auf der Suche nach der vermissten 71-Jährigen. Später kreiste dann auch immer wieder ein Suchhubschrauber der Polizei über der Ortschaft Möckern.

Zusätzlich waren Flächenspürhunde und Mantrailer der BRH Rettungshundestaffel Magdeburg - Elbeland sowie eine Drohne angefordert worden.

Mantrailer der Hundestaffel findet Frau aus Möckern in Waldstück

Wie schon bei früheren Vermisstenfällen in der Ortschaft, wurde das Feuerwehrgerätehaus Möckern im Lochower Weg zum Stützpunkt für die Einsatzkräfte der Hundestaffel.

In den frühen Abendstunden konnte dann einer der eingesetzten Mantrailer der Hundestaffel eine Spur erfolgreich bis zu einem Waldstück an der Hohenziatzer Chaussee verfolgen. Die Rettungskräfte und Notärzte eilten hinzu.

Frau wurde in Krankenhaus gebracht

Nach ersten Angaben am Montagabend vor Ort hatte die Frau lebend gefunden werden können. Sie war laut Polizeiangaben ohne Verletzungen, jedoch wurde sie zur abschließenden Untersuchung durch den Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während ihrer Erstbehandlung im Krankenwagen war die Landesstraße zwischen Reitplatz und Gartenanlage „Stiefelknecht“ für den Verkehr voll gesperrt.