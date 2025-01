Ein Unbekannter hat sich in Zerbst als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und so die Kontodaten einer Seniorin erschlichen. Nach dem Betrugsfall mahnt die Polizei zur Vorsicht.

Zerbst. - Ein Unbekannter hat sich am Montag, 20. Januar, unter falschem Vorwand die Kontodaten einer 67-Jährigen aus Zerbst erschlichen.

Nach Angaben der Polizei habe sich der Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben und behauptet, die Stromkosten der Seniorin seien gesenkt worden. Unter diesem Vorwand habe er die Frau aufgefordert, ihre Kontodaten in ein Tablet einzugeben und diese zu bestätigen.

Zweiter Vorfall innerhalb weniger Tage in Zerbst

So wird der Täter beschrieben:

etwa 22 Jahre alt

circa 1,68 m groß

leicht rötliche, kurze Haare

Dreitagebart

bekleidet mit weißem T-Shirt, Weste und grau-brauner Jogginghose

Nach dem Vorfall habe die Seniorin versucht, die von dem Mann hinterlassene Telefonnummer zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Eine Nachfrage bei den Stadtwerken habe ergeben, dass derzeit keine Außendienstmitarbeiter im Einsatz seien.

Die Polizei vermutet, dass derselbe Täter bereits am 16. Januar 2025 in Zerbst aufgefallen sein könnte, als er mit einer Begleiterin versucht habe, in eine Wohnung in der Langen Straße zu gelangen. Die Beschreibung des Mannes stimme überein. Die Frau an seiner Seite sei als etwa 19 Jahre alt und mit langen, hellblonden Haaren beschrieben worden.