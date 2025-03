Festnahme am Hauptbahnhof Stendal

Am Hauptbahnhof in Stendal ist ein Mann festgenommen worden.

Stendal. - Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über einen 48-Jährigen informiert, der für die Fahrt im Intercityexpress von Berlin nach Stendal kein gültiges Zugticket vorweisen konnte.

Schwarzfahrer per Haftbefehl in Hannover gesucht

Ein Streife nahm den Mann am Hauptbahnhof in Stendal in Empfang und überprüfte seine Personalien. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den 48-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover vorliegt.

Der Mann wurde bereits im September 2023 wegen des Erschleichens von Leistungen vom Amtsgericht Hannover zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt.

Wie die Polizei mitteilt, zahlte er nur einen sehr geringen Teil der Geldstrafe, stellte sich aber auch nicht zum Haftantritt.

Polizei bringt Mann ins Gefängnis

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Auf dem Bundespolizeirevier in Stendal konnte er den ausstehenden Betrag von 1.340 Euro nicht zahlen, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Neben dieser Strafe kommt nun noch die aktuelle Anzeige - ebenfalls wegen des Erschleichens von Leistungen.