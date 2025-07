In Magdeburg hat ein Mann Gegenstände vom Balkon eines Mehrfamilienhauses auf die Straße geworfen. Als die Polizei eintraf, verhielt sich der Mann aggressiv und schlug einem Polizisten ins Gesicht.

Aggressiver Randalierer schlägt Polizisten in Magdeburg mit Faust ins Gesicht

Nachdem ein Mann in Magdeburg Gegenstände vom Balkon geworfen hatte, schlug er einen Polizisten ins Gesicht.

Magdeburg. - Am Donnerstagabend hat ein Mann in Magdeburg von seinem Balkon aus mehrere Gegenstände auf die Straße geworfen, so die Polizei.

Gegen 21.30 Uhr sei die Polizei über den Vorfall in Magdeburg informiert worden. Als die Polizei eintraf, warf der 42-jährige Mann nach Angaben der Polizei Gegenstände von seinem Balkon.

Bei einer anschließenden Befragung sei der Mann zunehmend aggressiv geworden und habe einen Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei durch Pfefferspray überwältigt worden.

Einige der geworfenen Gegenstände verstießen potenziell gegen das Waffengesetz, sodass die Wohnung des Mannes durchsucht wurde. Es wurden jedoch keine Gegenstände gefunden, die gegen das Gesetz verstoßen, teilt die Polizei mit.