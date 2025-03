Seniorin überfallen 75-jährige in Magdeburg zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Am Sonntag ist eine 75-jährige Frau in Magdeburg von einem unbekannten Täter ausgeraubt worden.

75-jährige in Magdeburg zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Magdeburg. - In der Reichelstraße in Magdeburg ist am Sonntag, dem 16. März, gegen 21.15 Uhr eine 75-jährige Frau ausgeraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, brachte ein nicht näher beschriebener Täter die Seniorin zu Fall und klaute ihr anschließend die Handtasche. Darin befand sich eine geringe Menge Bargeld.

Hinweise auf den Täter und zur Aufklärung des Falles nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter 0391/5463295 unter dem Stichwort "Raub Reichelstraße" entgegen.