Ein Mann ist in Schönebeck in der Schillerstraße von mehrere Personen geschlagen worden. Auch Wertgegenstände wurden ihm geraubt.

Vier Täter! 34-Jähriger wird in Schönebeck geschlagen und ausgeraubt

Schönebeck. - Ein 34-Jähriger war am Mittwoch, 19. März, gegen 22 Uhr in Schönebeck in der Schillerstraße unterwegs, als er von mehreren Personen bedroht wurde.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann von der Gruppe geschlagen. Im Handgemenge wurden ihm dann aus der Jacke verschiedene Wertgegenstände gestohlen. Die vier Täter verschwanden anschließend.

Wer die Tat beobachtet hat und Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Polizeirevier Salzlandkreis unter 03471/3790 .