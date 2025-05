Ein Pizzalieferant ist in Magdeburg von einem betrunkenen 28-Jährigen angegriffen worden. Anschließend ging der Randalierer auch auf Polizisten los.

Pizzalieferant wird in Magdeburg von Essensbesteller geschlagen und gewürgt

Ein 28-Jähriger hat in Magdeburg einen Pizzalieferanten attackiert.

Magdeburg. - Ein 28-Jähriger hat am Montag gegen 20.15 Uhr einen Pizzalieferanten in der Helmholtzstraße in Magdeburg angegriffen, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte der 28-Jährige seine bestellte Pizza nicht bezahlen, woraufhin der 41-jährige Lieferant ihm das Essen nicht aushändigte.

28-Jähriger schlägt und würgt Pizzalieferanten in Magdeburg

Daraufhin sei der 41-Jährige von dem Essensbesteller geschlagen und gewürgt worden. Der Lieferant lief zu seinem Auto. Dort wurde er von dem 28-Jährigen, der ihm gefolgt war, mit einem Gegenstand beworfen. Dieser verfehlte sein Ziel nur knapp.

Wie die Polizei weiter mitteilt, schlug, beleidigte und bedrohte der aufgebrachte 28-Jährige den Lieferanten auf offener Straße weiter. Auch soll er den Pkw seines Opfers und ein weiteres Auto beschädigt haben.

Polizei nimmt betrunkenen 28-Jährigen fest

Die Polizei konnte den Mann vor Ort stellen und beim Zeigen des Hitlergrußes beobachten. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 28-Jährige aggressiv.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Auf ihn warten nun mehrere Anzeigen.