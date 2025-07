Ein Unbekannter hatte sich als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft ausgegeben und sich so Zugang zur Wohnung einer Magdeburgerin verschafft.

Schmuck gestohlen - Seniorin in Magdeburg wird Opfer eines falschen Handwerkers

Mageburg. - Eine 86-jährige Magdeburgerin ist am Mittwoch Opfer eines falschen Handwerkers geworden, teilt die Polizei mit.

Demnach habe sich der Unbekannte als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft ausgegeben und sich so Zugang zu der Wohnung der Seniorin in der Mühlenstraße in Magdeburg verschafft.

Falscher Handwerker klaut Schmuck aus Wohnung einer Seniorin

Dort habe der Mann Schmuck im Wert einer niedrigen vierstelligen Summe gestohlen. Er konnte in unbekannte Richtung fliehen. So wird der Mann beschrieben:

zirka 40 Jahre alt

sprach Deutsch mit Akzent

europäischer Phänotyp

zirka 1,75 Meter groß

wenig Haare/ fast Glatze

er trug eine Jeans und eine gelbe Weste.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 zu melden.