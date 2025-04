Benneckenstein. - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag zu Dienstag auf einer Schotterstraße an der L97 in Richtung Benneckenstein (Landkreis Harz) ein Fass mit Altöl entsorgt, teilt die Polizei mit.

Das darin befindliche Altöl ist demnach ausgelaufen und hat den Boden der Straße verseucht. Der Feuerwehr gelang es, einen Teil des Öles zu binden.

Auf diesem Weg bei Benneckenstein wurde das Fass mit Altöl entsorgt. (Foto: Polizei)

Altöl im Harz ausgelaufen - Polizei sucht Zeugen

Um die restliche Verunreinigung beseitigen zu können, müsse eine Spezialfirma den Boden ausheben. Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden.

Die Tat kann auf den Zeitraum vom 28. April, 19 Uhr, bis 29. April, 6.35 Uhr, eingegrenzt werden.

Es werden Zeugen gesucht, die etwas beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder der Herkunft des Fasses machen können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 oder online über das elektronische Polizeirevier entgegen.