In Stendal hat sich ein Mann nach einer missglückten Möbellieferung an den Kühlergrill eines Lkw gehangen. Der Fahrer fuhr mit dem Mann vor seinem Fahrzeug mehrere Kilometer durch die Stadt zum Polizeirevier.

Mann hängt sich an Lkw-Kühlergrill: Mehrere Kilometer gemeinsam zur Polizei gefahren

Vorfall in Stendal

In Stendal ist eine Möbellieferung eskaliert.

Stendal. - In Stendal ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr ein 32 Jahre alter Mann bei einer missglückten Möbellieferung in der Stadtseeallee leicht verletzt worden.

Laut Polizei beabsichtigte ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer einer Spedition ein Möbelstück zuzustellen. Nachdem es zu verbalen Unstimmigkeiten gekommen sei, habe der Speditionsfahrer das Möbelstück nicht mehr ausliefern wollen. Weil er den Zustellungsort verlassen wollte, stellte der beteiligte 32 Jahre alter Mann sich vor das Fahrzeug, heißt es.

Als der Lkw-Fahrer an dem Mann vorbeifuhr, hing sich der 32-Jährige laut Polizei an den Kühlergrill des Fahrzeuges und ließ diesen nicht mehr los. Anschließend seien beide gemeinsam mehrere Kilometer zum Polizeirevier Stendal gefahren, während der 32-Jährige noch am Kühlergrill hing.

Dort zeigten sich gegenseitig an, heißt es weiter. Der 32-Jährige wurde den Angaben nach leicht verletzt und im Revier medizinisch versorgt. Laut den Beamten seien nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.