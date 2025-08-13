Am Dienstag wurde die Polizei in Jerichow auf einen Mann mit Sturmhaube aufmerksam, der mit seinem Auto viel zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle stand der 28-jährige Fahrer und Alkohol- und Drogeneinfluss.

Vollgepumpt und zu schnell: 28-Jähriger mit Sturmhaube in Jerichow gestoppt

Jerichow. – Am Dienstagmorgen ist ein 28-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss viel zu schnell durch Parey und Jerichow im Landkreis Jerichower Land gerast, wie die Polizei meldet.

Demnach seien am Dienstag gegen 9 Uhr mehrere Anrufe eingegangen, die einen Fahrer meldeten, der zu schnell unterwegs war. Beamte fassten den 28-jährigen Raser nach eigenen Angaben in Jerichow. Dabei habe der Mann eine Sturmhaube getragen.

Raser im Jerichower Land: Betrunken und bekifft

Bei der Kontrolle sei herausgekommen, dass der Mann keinen Führerschein besitze. Ein freiwilliger Alkohol- und Drogentest sei positiv gewesen. Der Fahrer stand demnach unter dem Einfluss von Cannabis und hatte einen Atemalkoholwert von 1,96 Promille, so die Polizei.

Doch damit nicht genug: Die Kennzeichen des Autos seien manipuliert gewesen. Außerdem sei das Fahrzeug nicht versichert.