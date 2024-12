In Mieste (Altmarkkreis Salzwedel) ist eine Auseinandersetzung zwischen sechs Männern eskaliert. Zwei Beteiligte wurden von vier Männern verprügelt.

Streit in Mieste eskaliert: Zwei 21-Jährige von vier Männern krankenhausreif geprügelt

Die Polizei sucht nach einer Körperverletzung in Mieste nach Zeugen.

Mieste. - In der Riesebergstraße in Mieste sind zwei 21 Jahre alte Männer am Sonntag gegen 5 Uhr von vier Männern angegriffen und verprügelt worden.

Laut Polizei kam es zuvor zu verbalen Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf eskalierten. Erst als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, seien die Täter mit einem Auto geflüchtet.

Drei der Tatverdächtigen wurden den Angaben nach bisher identifiziert. Die beiden 21-Jährigen seien in einem Krankenhaus behandelt worden.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03907/7240 entgegen.