Der Polizei sind fünf Hakenkreuze auf einer Wand in Parey gemeldet worden. Auch der Staatschutz ermittelt in dem Fall.

Staatsschutz ermittelt: Fünf Hakenkreuze an Wand in Parey gemalt

Parey. - Auf eine Mauer vor einem Haus in der Parchener Straße in Parey (Landkreis Jerichower Land) sind mit weißer Kreide fünf Hakenkreuze gemalt worden. Dies wurde der Polizei am Mittwochabend, 19. März, gemeldet.

Die Schmierereien wurden von der Polizei fotografiert und anschließend unkenntlich gemacht. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Staatsschutz ermittelt wegen Hakenkreuzen in Parey

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen und der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Wer Hinweise zu möglichen Tätern oder tatverdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/9200 im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.