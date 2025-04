Möckern - Auch der zweite vermisste Junge aus Möckern (Landkreis Jerichower Land) ist wieder da. Der Zehnjährige sei am Mittwochabend bei seiner Großmutter in Brandenburg aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Den ebenfalls vermissten Zwölfjährigen hatte die Behörde bereits am Nachmittag in Berlin wohlbehalten gefunden.

Die Jungen waren am Dienstagnachmittag aus einem Kinderheim verschwunden. Laut Hinweisen aus der Bevölkerung sollen beide Kinder in Burg bei Magdeburg in einen Zug Richtung Frankfurt (Oder) gestiegen sein. Mit diesem reisten sie offenbar um die 100 Kilometer Richtung Osten.