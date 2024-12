In Halberstadt hat ein Mann die Handtasche einer 76-jährigen Frau direkt von ihrem Rollator gestohlen. Nun sucht die Polizei nach dem Täter. So sah er aus (Beschreibung im Text).

Halberstadt. - Ein dreister Dieb hat in Halberstadt die Handtasche einer 76-jährigen Frau gestohlen, so die Polizei.

Demnach schob die Frau am Montag, 2. Dezember, ihren Rollator in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses, als ein Mann auf sie zukam. Dieser habe sich die Handtasche, die am Rollator hing, gegriffen, so die Polizei. In weiterer Entfernung habe ein weiterer Mann gestanden, der mutmaßlich gemeinsam mit dem Dieb agierte.

Das 76-jährige Opfer beschreibt den Täter wie folgt:

männlich

circa 1,65 bis 1,70 Meter groß

schlanke Gestalt

südländischer Phänotyp

trug eine schwarze Hose, braune Jacke und eine dunkle Pudelmütze

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 oder online über das elektronische Polizeirevier entgegen.