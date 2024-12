Zwei bisher unbekannte Täter haben den Briefkasten der Polizeidienststelle in Wolmirstedt mit einem Böller zerstört.

Explosion an Polizeidienststelle: So sehen die Täter aus (Beschreibung im Text)

Lauter Knall in Wolmirstedt

In Wolmirstedt ist ein Böller in einem Briefkasten der Polizei explodiert.

Wolmirstedt. - In Wolmirstedt haben zwei Täter am Mittwoch kurz vor Mitternacht mit einem Böller den Briefkasten der Polizeidienststelle in der Friedensstraße zerstört.

Laut den Beamten steckten die zwei Männer den angezündeten Böller in den Briefkasten, wo er explodierte. Sowohl die darin befindliche Post als auch der Briefkasten seien dabei größtenteils zerstört worden.

Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro, heißt es.

Die beiden männlichen tatverdächtigen Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1 : männlich

: männlich circa 1,75 bis 1,80 Meter groß

schlank

dunkler Kapuzenpullover

dunkle, locker sitzende Hose mit hellem Schriftzug auf dem rechten Bein

dunkle Schuhe mit heller Sohle

Person 2 : männlich

: männlich circa 1,80 bis 1,90 Meter groß

schlank

dunkle Kleidung

helle Schuhe

Basecap

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03904/4780 entgegen.