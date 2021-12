Polizei ertappt Welpenschmuggler an der Grenze

An der deutsch-tschechischen Grenze hat die Polizei am Dienstag mehrere Tierschmuggler erwischt. Die zwei jungen Männer hatten vier Tierboxen mit insgesamt fünf Hunden und vier Katzen illegal ins Land bringen wollen.

Bahratal/DUR – An der deutsch-tschechischen Grenze hat die Polizei am Dienstag zwei Welpenschmuggler entdeckt. Der Fahrer und seine Beifahrerin hatten insgesamt fünf kleine Hunde und vier Katzen in kleinen Käfigen im Kofferraum von Rumänien nach Deutschland transportiert. Die Käfige, in denen sich meist mehrere Tiere befanden, standen dabei versteckt unter dem Reisegepäck. Weder hatten die Tiere vollständige Dokumente noch alle nötigen Impfungen.

Die Vierbeiner wurden ins Tierheim gebracht. Gegen die beiden Schmuggler wird nun wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.