Einbruch in Galerie und Gastronomie Nächtliche Einbruchserie in Schierke: Polizei fasst zwei Verdächtige

In der Nacht zu Donnerstag ist in Schierke in eine Kunstgalerie eingebrochen worden. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Sie stehen auch im Verdacht, für einen weiteren Einbruch verantwortlich zu sein.