Diebe hatten es in einem Wernigeröder Autohaus gezielt auf Autos der Marke BMW abgesehen. Der Schaden ist enorm.

Laser-Scheinwerfer von BMW geklaut: 40.000 Euro Schaden in Wernigerode

Einbruch in Autohaus

Diebe haben in Wernigerode die Laser-Scheinwerfer von drei Autos geklaut.

Wernigerode. - Am Wochenende (26. bis 28. April) haben sich unbekannte Täter auf dem Grundstück eines Autohauses in der Feldstraße in Wernigerode zu schaffen gemacht, teilt die Polizei mit.

Die Täter hatten es dabei zielgerichtet auf Autos der Marke BMW abgesehen. Sie klauten die Laser-Scheinwerfer zweier BMW X7 und eines BMW X5. Der Schaden wird mit 40.000 Euro beziffert.

Auf der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um Mithilfe.

Hinweise auf die Täter oder das Diebesgut nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/ 674 293 oder online über das elektronische Polizeirevier entgegen.