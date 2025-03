Seit dem 2. März wurde eine 14-Jährige aus Eilsleben vermisst. Am Montagnachmittag konnte die Jugendliche dort aufgegriffen werden.

Eilsleben. - Mehr als eine Woche wurde eine 14-Jährige aus Eilsleben im Landkreis Börde vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen zuletzt am 2. März gesehen. Am Montag, acht Tage nach ihrem Verschwinden, sei sie wieder aufgetaucht, heißt es nun.

Am Abend ihres Verschwindens habe sie sich zunächst bei einer gleichaltrigen Freundin in Wefensleben aufgehalten, so die Polizei. Danach sei sie verschwunden.

Am Montagnachmittag konnte sie in Eilsleben durch die Polizei aufgegriffen werden. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen nicht vor.