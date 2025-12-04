Ein 29-Jähriger hat in Klötze bei einer Durchsuchung der Polizei Widerstand geleistet und einen Beamten angegriffen.

Mann leistet bei Durchsuchung Widerstand – Polizei weiß nur eine Antwort

Vier Anzeigen warten auf einen 29-Jährigen aus Klötze.

Klötze. – Der Polizei ist am Mittwochabend eine verdächtige Person in der Neustädter Straße in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) gemeldet worden.

Beim Eintreffen der Polizei habe dort ein 29-Jähriger gesessen, der augenscheinlich weißes Pulver konsumierte. Bei der Durchsuchung leistete er Widerstand und griff einen Beamten an, teilt die Polizei mit.

Einsatz von Pfefferspray: Mann leistet Widerstand gegen Polizei

Daher habe die Polizei Pfefferspray einsetzen müssen. Bei der Durchsuchung wurden unter anderem Amphetamin sowie Cannabis gefunden, so die Polizei weiter. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Mann dann ins Krankenhaus nach Gardelegen gebracht.

Später am Abend, gegen 22 Uhr, sei derselbe Mann erneut aufgefallen. Er sei bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in Gardelegen erwischt worden.

Auf den 29-Jährigen warten nun mehrere Anzeigen: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Eigentumsdelikte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.