Ein Ladendieb hat mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft in Magdeburg gestohlen. Als der Diebstahl bemerkt wurde, reagierte der Mann aggressiv.

Ladendieb mit Barcode-Tattoo am Hals schlägt Mitarbeiter eines Geschäfts in Magdeburg und flüchtet

Die Polizei in Magdeburg fahndet nach einem Ladendieb.

Magdeburg. - Ein bislang unbekannter Mann hat Mittwochnachmittag mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft im Breiten Weg in Magdeburg gestohlen, teilt die Polizei mit.

Die Sicherheitsbeauftragten des Ladens konnten den Dieb stellen. Aug den Diebstahl angesprochen, habe der Mann aggressiv reagiert und einen der Mitarbeiter mit der Faust geschlagen.

Ladendieb kann auch Geschäft flüchten

Er flüchtete aus dem Geschäft und beschädigte dabei eine Glastür, so die Polizei weiter. Ein Mitarbeiter habe den Mann noch einige Meter verfolgen können. An der Krügerbrücke habe er ihn jedoch aus den Augen verloren. So wird der Ladendieb beschrieben:

deutscher Phänotyp

zirka 1,80 bis 1,90 Meter groß

Tattoos am Arm

Barcode-Tattoo am Hals

dunkle Kleidung

Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 entgegen.