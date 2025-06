Ein unbekannter Täter hat in einer Drogerie in Magdeburg Parfüm gestohlen. Nun sucht die Polizei öffentlich nach ihm.

Magdeburg. – Am 23. April 2024 hat ein derzeit unbekannter Täter gegen 13.45 Uhr in einer Drogerie in der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg Parfüm gestohlen, teilt die Polizei mit.

Nach dem Diebstahl sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zur Identifizierung des mutmaßlichen Diebs geführt haben, wird jetzt öffentlich mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach ihm gesucht.

Parfümdiebstahl in Magdeburg: Wer kennt die gesuchte Person? (Foto: Polizei)

Dieser Mann wird derzeit von der Polizei in Magdeburg gesucht. (Foto: Polizei)

Hinweise zu Identität und/oder zum Aufenthaltsort der Person nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 entgegen.