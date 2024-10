Ein einsturzgefährdetes Haus ist bereits in Teilen auf die Straße Platz des Friedens in Schackensleben gekracht. Diese ist nun für den Verkehr gesperrt.

Sperrung in Schackensleben! Gefahr: Haus stürzt teilweise auf Straße und verursacht große Staubwolke

In Schackensleben im Landkreis Börde ist ein Haus teilweise eingestürzt. Die Staubwolke war weithin zu sehen.

Schackensleben. Einen lauten Knall hat es am Mittwoch gegen 10 Uhr am Platz des Friedens in Schackensleben gegeben. Danach wurden viele Einsatzkräfte herbeigerufen.