Genthin. - Ein Mann hat am Donnerstagmorgen auf der B1 in Genthin ein mobiles Blitzgerät zerstört, wie die die Polizei meldet.

Demnach war der Messwagen zunächst an der Umgehungsstraße aufgestellt und das dazugehörige Messgerät wurde ausgebaut, um die Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der Umgehungsstraße zu kontrollieren. In einem günstigen Moment sei aber ein Mann zum Messgerät gerannt und habe es so umgestoßen, dass es nicht nur beschädigt, sondern auch nicht mehr einsatzbereit war, heißt es. Ein Zeuge habe den komplett schwarz gekleideten und vermummten Unbekannten dabei beobachtet, wie er über die Umgehungsstraße in Richtung eines Betriebshofes in der Straße der Freundschaft flüchtete.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas über den Täter mitteilen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03921/9200 zu melden.