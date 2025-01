Love-Scamming in Wolmirstedt: Mann verliert 230.000 Euro durch Internet-Betrug

Wolmirstedt. - Ein 44-jähriger Mann aus Wolmirstedt ist Opfer eines Betrugs durch sogenanntes Love-Scamming geworden, wie die Polizei mitteilt.

Der Mann habe im August 2024 eine Frau über das Internet kennengelernt und über mehrere Monate mit ihr auf verschiedenen sozialen Plattformen kommuniziert, schildert die Polizei den Fall. Durch den intensiven Schriftwechsel sei eine emotionale Bindung entstanden.

Im weiteren Verlauf habe die Frau das Opfer wiederholt zu Investitionen in Bitcoin überredet. Der 44-Jährige sei den Forderungen nachgekommen und habe über einen längeren Zeitraum hohe Geldbeträge an die Betrügerin überwiesen, so die Polizei.

Bei dem Geschädigten ist ein finanzieller Schaden in Höhe von 230.000 Euro entstanden, so die Polizei.

Personen, die Hinweise zu dem Fall geben können oder selbst Opfer eines ähnlichen Betrugs geworden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.