Banküberfall in Burg? Alarm in der Sparkasse an der Schartauer Straße ausgelöst

Burg. - Große Aufregung in Burg: Die Polizei ist am Dienstag um 10.14 Uhr wegen eines automatischen Alarms in die Sparkasse in der Schartauer Straße gerufen worden.

Vor Ort wurde den Angaben nach schnell klar, dass die Bank nicht überfallen wurde. Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt.

Die Polizei sei nach Überprüfung der Lage wieder abgerückt.