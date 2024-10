Ein 45-jähriger Syrer ist in Burg-Süd Opfer eines tödlichen Verbrechens geworden. Nun konnte die Polizei zwei Tatverdächtige schnappen.

45-jähriger Mann in Burg erstochen: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Gemeinschaftlicher Totschlag in Burg: Zwei Tatverdächtige festgenommen.

Burg. - Am 28. September ist ein 45 Jahre alter Syrer in Burg durch Stiche so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlag. Nun konnten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Fahndungserfolg mitteilen.

Gegen zwei mutmaßliche Tatverdächtige aus dem "vorderasiatischen Kulturkreis" im Alter von 25 und 26 Jahren seien Untersuchungshaftbefehle erlassen worden. Beide befänden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

45-jähriger Syrer in Burg getötet: Ermittlungen gegen fünf Personen

Einer der beiden Tatverdächtigen habe mithilfe eines Stichwerkzeuges auf das 45-jährige Opfer eingewirkt und diesem Stich- und Schnittverletzungen zugefügt, heißt es. Der zweite inhaftierte Tatverdächtige war laut Polizei wohl an der Tat beteiligt.

Ermittlungen werden auch gegen drei weitere Beschuldigte wegen der möglichen Tatbeteiligung geführt, heißt es weiter.