Per Haftbefehl gesucht

In Stendal ist der Polizei ein per Haftbefehl gesuchter Mann ins Netz gegangen.

Stendal/DUR. - Am Mittwoch ist Bundespolizisten um 19.20 Uhr im Bahnhof in Stendal ein Mann ins Netz gegangen, der per Haftbefehl gesucht wurde.

Bei der Durchsuchung seien Betäubungsmittel sowie ein

Einhandmesser und eine Machete sichergestellt worden. Der 42 Jahre alte Mann räumte ein, bei der ersten Befragung einen falschen Namen angegeben zu haben, heißt es.

Die Überprüfung habe ergeben, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Weil er den noch ausstehenden Betrag nach einer Verurteilung noch nicht bezahlt habe und auch nicht zahlen konnte, wird er jetzt laut Polizei für 78 Tage inhaftiert.

Zudem werde er sich wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz und falscher

Namensangabe verantworten müssen.