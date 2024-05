Ein polizeibekannter Mann hat in einem Supermarkt in Oschersleben eine Kassiererin mit einem Dolch bedroht und einem Kunden ins Gesicht geschlagen. Nun ist gegen ihn ein Haftbefehl erlassen worden.

Dieb bedroht Kassiererin in Supermarkt mit Dolch - Haftbefehl erlassen

Oschersleben/DUR. - Ein polizeibekannter Mann hat am Montagnachmittag in einem Supermarkt in Oschersleben eine Kassiererin mit einem Dolch bedroht und einem Kunden ins Gesicht geschlagen. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge hatte der Mann, der in dem Supermarkt bereits Hausverbot hatte, zunächst ein Bier eingesteckt. Eine Kassiererin habe ihn daraufhin aufgefordert, das Bier herauszugeben und das Geschäft zu verlassen. Der Polizei zufolge kam der Beschuldigte der Aufforderung der Mitarbeiterin jedoch nicht nach.

Stattdessen habe er sein T-Shirt hochgezogen und der Kassiererin mit einem im Hosenbund steckenden Dolch gedroht. Außerdem habe er einem Kunden mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Dieser hatte laut Polizei versucht, den Täter am Verlassen des Supermarktes zu hindern.

Der Beschuldigte habe den Markt in unbekannte Richtung verlassen. Später habe die Polizei den Täter in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei mitteilte, hat das Amtsgericht inzwischen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Er befindet sich in der Justizvollzugsanstalt Burg.