In Oebisfelde (Landkreis Börde) haben zwei Männer versucht, Bargeld aus einer Apotheke zu stehlen. Dabei hat einer der Täter eine Angestellte mit einem Messer bedroht.

Oebisfelde. – Zu einem Raubüberfall auf eine Apotheke ist es am Freitagabend in Oebisfelde (Landkreis Börde) gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte ein Mann kurz nach 18 Uhr die Mitarbeiterin des Geschäfts mit einem Küchenmesser bedroht und sie aufgefordert, das Bargeld aus der Geldkasse herauszugeben. Dem sei die Mitarbeiterin nachgekommen.

Raubüberfall auf Apotheke in Oebisfelde: Täter flüchten zunächst

Anschließend sei der Räuber mit einem weiteren Täter, der vor der Apotheke gewartet hatte, in Richtung einer nahen Tankstelle geflüchtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen habe die Polizei die beiden Tatverdächtigen jedoch kurz darauf entdeckt.

Allerdings, so die Polizei weiter, wollten die Männer ihre Flucht fortsetzen. Erst nach der Abgabe eines Warnschusses sei einer der Täter stehen geblieben und ließ sich festnehmen. Bei ihm fanden die Polizisten auch die Beute aus dem Überfall.

Der zweite Täter konnte kurze Zeit später im Stadtgebiet festgenommen werden. Die beiden Männer sind noch am Samstag dem Haftrichter vorgeführt worden.