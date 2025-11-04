Plötzlich ist das Auto weg: Bei Bülstringen ist der Wagen eines Schiffsführers plötzlich in den Mittellandkanal gestürzt. Die Schifffahrt ist deswegen jedoch nicht gefährdet.

Wegen defektem Kran: Auto von Schiffführer stürzt in Mittellandkanal und versinkt

Bei Bülstringen stürzte das Auto eines Schiffführers in den Mittellandkanal.

Bülstringen. – Ein Auto ist in Bülstringen (Landkreis Börde) von einem Güterschiff in den Mittellandkanal gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der Unfall während des Verladens aufgrund eines technischen Defekts am Kran ereignet.

Dabei sei der Wagen des Schiffsführers in den Mittellandkanal gestürzt und anschließend versunken. Verletzt wurde niemand.

Versunkenes Auto keine Behinderung für Schifffahrt im Mittellandkanal

Vertreter vom Umweltamt, Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Feuerwehr und Wasserschutzpolizei waren am Einsatzort. Der Wagen befinde sich außerhalb des Fahrwassers und stelle dadurch keine Gefährdung für die Schifffahrt dar.

Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr soll das Auto geborgen werden. Da das Auto dem Schiffsführer gehöre, müsse dieser die Bergung selbst organisieren, wie die Wasserschutzpolizei Haldensleben mitteilte. Zum Unfallhergang wird nun ermittelt.