Beim Metal Frenzy in Gardelegen ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 33-Jähriger wurde daraufhin vom Metal-Festival ausgeschlossen und es wird gegen ihn ermittelt.

Polizeieinsatz bei Metal Frenzy-Festival in Gardelegen: Besucher rastet völlig aus

Gardelegen.- Zu einem Polizeieinsatz ist es am späten Mittwochabend beim Metal Frenzy-Festival in der Magdeburger Landstraße in Gardelegen gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach schlug ein Besucher des Metal-Festivals um 23.30 Uhr mit der Faust auf die Scheiben eines Autos ein, wodurch ein Seitenspiegel sprang. Zwei Passanten hätten daraufhin den Mann angesprochen, woraufhin er sie offenbar schubste und sie versuchte zu schlagen, wie es heißt. Daraufhin hätten Security-Mitarbeiter den 33 Jahre alten Mann bis zum Eintreffen der Polizei fixiert.

Als die Beamten vor Ort eintrafen habe sich der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Mann aggressiv, unkooperativ und beleidigend verhalten, so die Polizei weiter. Der 33-Jährige habe außerdem versucht, die Beamten durch Kopfstöße zu verletzen oder nach deren Waffe zu greifen.

Der Mann erhielt einen Platzverweis vom Festival und muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.