Ein 26-jähriger Türke ist am Freitag von einem anderen Mann in einer Asylunterkunft in Halberstadt mit einem Messer angegriffen worden. Dabei wurde er lebensbedrohlich verletzt.

Von DUR Aktualisiert: 08.09.2025, 09:42
Ein Türke ist in Halberstadt bei einer Messerattacke schwer verletzt worden. (Symbolfoto: IMAGO / Bihlmayerfotografie)

Halberstadt. –  Am Freitag, dem 5. September, ist ein 26-jähriger Mann türkischer Abstammung in einer Anlaufstelle für Asylbewerber in Halberstadt lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Ein 23-jähriger Tatverdächtiger ebenfalls türkischer Herkunft habe sich gegen 14 Uhr in das Zimmer des Opfers begeben und mit einem Messer auf den 26-Jährigen eingestochen.

Dieser erlitt dadurch mehrere Verletzungen, so die Polizei. Der Täter sei geflüchtet, aber wenig später gefasst worden.