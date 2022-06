Mehrere Personen bei Balkoneinsturz in Bautzen verletzt

Im sächsischen Bautzen stürzte am Donnerstagabend der Balkon eines Wohnhauses zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt. Polizei und andere Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Bautzen - Balkoneinsturz am Donnerstagabend in Ostsachsen: In Bautzen passiert gegen 20.10 Uhr das Unglück. Offenbar befanden sich - laut ersten Informationen - mehrere Personen auf einem Balkon im dritten Obergeschoss. Aus bisher ungeklärter Ursache krachte dann plötzlich der hölzerne Balkonboden unter den Füßen weg - die Personen stürzen auf einen Balkon im darunter liegenden zweiten Obergeschoss ab.