Medizinischer Notfall in Stendal: Autofahrerin aus der Altmark landet in der Uchte

Eine 68 Jahre alte Frau verlor aufgrund einer plötzlichen körperlichen Beeinträchtigung die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete damit in der Uchte in Stendal.

Die Frau, die ihr Auto in Stendal in die Uchte manövriert hat, hatte mit einem plötzlichen medizinischen Notfall zu kämpfen. Foto:

Stendal (vs) - Am Donnerstagnachmittag kam es in der Stendaler Erich-Weinert-Straße zu einem folgenschweren Unfall. Dies teilte ein Sprecher des Polizeireviers Stendal mit.

Demnach fuhr eine 68-jährige Fahrzeugführerin auf die Erich-Weinert-Straße in Richtung Stadtseeallee, als sie plötzlich, ungefähr 100 Meter vor der Uchtebrücke, langsamer wurde. Die Frau verlor aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Anschließend überquerte sie die Gegenfahrbahn, den Gehweg und den Grünstreifen und fuhr schließlich in den Fluss Uchte.

Die 68-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war vor Ort und übernahm die Absperrung und die Bergung des Fahrzeuges.