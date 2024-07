Streit eskaliert Massenschlägerei am Freibad Zienau: 14 Personen beteiligt

Am Samstag kam es am Freibad in Zienau, einem Ortsteil von Gardelegen, zu einer Massenschlägerei. Insgesamt 14 Personen im Alter von 15 bis 40 Jahren waren daran beteiligt. Mehrere Beteiligte wurden verletzt.