Mann seit Montag vermisst Senior in Tangermünde verschwunden! Wer hat Harro H. gesehen? (Foto im Text)
Seit dem 13. Oktober wird der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde vermisst. Er verließ sein Haus in eine unbekannte Richtung.
Aktualisiert: 15.10.2025, 10:27
Tangermünde. – Seit Montag, dem dem 13. Oktober, wird der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Vermisste am 13. Oktober gegen 14.30 Uhr zu Fuß seine Wohnanschrift in eine unbekannte Richtung.
Foto: Polizeirevier Stendal
So wird der vermisste Harro H. beschrieben:
- schlank, circa 70 Kilo
- circa 1,70 bis 1,75 Meter groß
- weiße, kurze Haare
- graue Jogginghose mit Streifen an der Seite
- grauer Pullover
- dunkelblaue Wetterjacke
- dunkelblaue Schuhe
- schwarzer Rollator
Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685-291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.