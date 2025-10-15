Seit dem 13. Oktober wird der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde vermisst. Er verließ sein Haus in eine unbekannte Richtung.

Senior in Tangermünde verschwunden! Wer hat Harro H. gesehen? (Foto im Text)

Die Polizei in Tangermünde sucht nach dem 85-jährigen Harro H.

Tangermünde. – Seit Montag, dem dem 13. Oktober, wird der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ der Vermisste am 13. Oktober gegen 14.30 Uhr zu Fuß seine Wohnanschrift in eine unbekannte Richtung.

Der 85-jährige Harro H. aus Tangermünde wird seit dem 13. Oktober vermisst. Foto: Polizeirevier Stendal

So wird der vermisste Harro H. beschrieben:

schlank, circa 70 Kilo

circa 1,70 bis 1,75 Meter groß

weiße, kurze Haare

graue Jogginghose mit Streifen an der Seite

grauer Pullover

dunkelblaue Wetterjacke

dunkelblaue Schuhe

schwarzer Rollator

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Stendal unter der Telefonnummer 03931/685-291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.