In der Nacht zu Samstag ist in Magdeburg trotz Sicherung ein Motorrad von einem öffentlichen Parkplatz gestohlen worden. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

In Magdeburg ist in der Nacht eine mattschwarze Harley-Davidson von einem Parkplatz verschwunden.

Magdeburg/DUR/mad - Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Magdeburg ein hochwertiges Motorrad gestohlen. Die mattschwarze Harley-Davidson des Modelltyps V-Rod verschwand von einer Parkfläche am Carl-Krayl-Ring in Magdeburg, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Die Maschine sei gesichert gewesen und muss im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 2.10 Uhr gestohlen worden sein, heißt es von Seiten der Polizei, die eine Fahndung und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet hat. Gebracuhte Bikes dieses Typs haben einen Wert von rund 15.000 Euro.

Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich an das zuständige Polizeirevier Magdeburg (Tel: 0391/546-3295) zu wenden.