Magdeburg Hubschraubereinsatz: Polizei sucht Täter nach Überfall auf Supermarkt in Ottersleben

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochabend einen Supermarkt in Magdeburg überfallen. Er bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte sie auf, ihm das Geld aus dem Tresor und den Kassen zu geben. Die Suche nach dem Täter dauert an. Wer hat ihn gesehen?