Einsatzkräfte der Feuerwehr in Magdeburg mussten in der Nacht mehrere Brände in Stadtfeld Ost löschen. Unbekannte hatten Feuer gelegt und dabei großen Schaden angerichtet.

Brandserie in Magdeburg-Stadtfeld Ost hält Feuerwehr auf Trab - Anwohner in Sorge

Magdeburg/DUR/mad - In Magdeburg ist es in der Nacht zu Samstag zu einer Brandserie gekommen. Es entstand erheblicher Schaden an Gebäuden und Fassaden, so die Meldung der Polizei in Magdeburg.

Insgesamt 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen an mehreren Einsatzstellen im Stadtteil Stadtfeld Ost zum Einsatz. Unbekannte hatten offenbar mehrere Lagerplätze von Recyclingcontainern angezündet. Es brannte unter anderem in der Annastraße, in der Steinigstraße, in Friesenstraße und der Goethestraße.

Eine Vielzahl von Recyclingcontainern wurde dabei vollständig zerstört. Es entstand weiterhin erheblicher Brand- und Sachschaden an Einhausungen, Fassaden und Installationen sowie an einem in unmittelbarer Nähe abgestellten Pkw.

Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen.