Fall „Inga“: Polizei setzt Suche nach vermisstem Mädchen in Waldstück bei Stendal fort

Mädchen seit neun jahren vermisst Fall „Inga“: Polizei setzt Suche in Waldstück bei Stendal fort

In Stendal ist 2015 die damals fünfjährige Inga verschwunden. Am Mittwoch durchstreiften erneut 70 Polizisten den Wald bei Wilhelmshof auf der Suche nach Hinweisen. Am Donnerstag setzt die Polizei die Suche fort.