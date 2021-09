tödlicher unfall Lkw und Pkw kollidieren auf B156 in Brandenburg - ein Toter, zwei Personen verletzt

Schwerer Unfall auf der bei Tschernitz in Brandenburg: Ein Lkw und ein Pkw kollidierten am Freitag auf der Bundesstraße 156. Zwei Personen wurden schwer verletzt, ein Mann verstarb am Unfallort.