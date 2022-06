Lkw-Fahrer stirbt auf A2 in Richtung Magdeburg - Autobahn stundenlang voll gesperrt

Auf der A2 am Autobahnkreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Berlin ist ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Mann war mit seinem Lkw ungebremst in ein Stauende gekracht.

Hannover/dpa - Auf der Autobahn 2 bei Hannover ist ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall tödlich verunglückt. Der Mann krachte kurz vor dem Autobahnkreuz Hannover-Ost in Fahrtrichtung Berlin nahezu ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lastwagen, wie die Feuerwehr mitteilte. Er habe die Situation am Mittwochabend nicht erkannt, hieß es. Dabei sei das Fahrerhaus vollständig in den Sattelauflieger gepresst und vom Fahrgestell abgetrennt worden.

Die beiden auf der Ladefläche transportierten Fahrzeuge - ein Bagger und ein Baustellenanhänger - seien seitlich vom Auflieger gekippt. Die beiden ineinander verkeilten Lastwagen prallten den Angaben zufolge dann auch noch gegen einen weiteren Lkw und blieben quer über drei Fahrbahnen stehen. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Autobahn in Richtung Berlin musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.