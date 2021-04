Lkw-Fahrer bei Unfall auf Autobahn eingeklemmt

Uhrsleben - Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstagnachmittag ein Lkw-Fahrer auf der A2 in Sachsen-Anhalt schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, war der Fahrer eines Sattelzuges gegen 17.15 Uhr auf der Autobahn in Richtung Hannover unterwegs und musste in der Nähe von Uhrsleben abrupt bremsen. Dabei ist ein zweiter Sattelzug aufgefahren, dessen Fahrer ist dabei eingeklemmt worden. Er musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autobahn war in Richtung Hannover vorübergehend gesperrt. (dpa/mz)