  4. Identität des Toten aus der Hecklinger Flur geklärt

Bei der Leiche, die in der Hecklinger Flur entdeckt worden war, handelt es sich um den 59-jährigen Ralf. J. Er wurde seit September vermisst.

Von DUR Aktualisiert: 16.10.2025, 12:13
Die Identität der gefundenen Leiche in Hecklingen ist geklärt.
Die Identität der gefundenen Leiche in Hecklingen ist geklärt. (Symbolfoto: dpa)

Hecklingen. – Der seit dem 19. September 2025 vermisste Ralf J. aus Hecklingen ist tot. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei der am 5. Oktober gefunden Leiche um den 59-Jährigen.

Das habe ein DNA-Abgleich ergeben. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an.