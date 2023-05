Zwei Täter wollten sich an der Ware eines Geschäfts in Burg bereichern und etwas mitgehen lassen. Dabei hatten sie die Rechnung jedoch ohne eine Mitarbeiterin gemacht.

In einem Geschäft in Burg kam es zu einem Ladendiebstahl. Eine Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf.

Burg - Zu einem Ladendiebstahl kam es in einem Lebensmittelgeschäft in Burg. So berichtet es die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach soll ein Mann mit drei gefüllten Einkaufstüten in Richtung der Eingangstüren des Geschäfts gelaufen sein. Dort soll der mutmaßliche Täter offenbar einen Komplizen gehabt haben, der ihm die automatischen Türen öffnete.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen. Auf seiner Flucht ließ der Unbekannte die Taschen mit dem Diebesgut fallen. Darin befanden sich Lebensmittel im Wert von 200 Euro.